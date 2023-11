4:1: Späte Tore retten Eishockey-Vizeweltmeister

Mehr zum Thema

Fußgängerin: Auf Bundesstraße von Auto erfasst und stirbt Eine Fußgängerin ist auf der Bundesstraße 22 in Oberfranken von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin sei am Donnerstag noch am Unfallort bei Burgebrach (Landkreis Bamberg) gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Der 58-jährige Autofahrer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.