4:1 in Ingolstadt: Eisbären Berlin festigen Tabellenführung

68 Festnahmen und 36 Ermittlungsverfahren bei Palästina-Demo Die propalästinensische Demonstration mit Tausenden Teilnehmern in Berlin lief am Samstag mehrheitlich friedlich. Aber nicht alle Teilnehmer hielten sich an die Auflagen.

Panem-Regisseur: „Berlin ist eine fantastische Stadt.“ Tribute von Panem-Regisseur Francis Lawrence liebt es, in Berlin zu drehen. Berlin ist eine fantastische Stadt, sagte der 52-Jährige am Sonntag auf einer Pressekonferenz vor der Europapremiere des Films Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes. Wir haben hier die Locations bekommen, die wir brauchten. Ein großer Teil des Films wurde in Deutschland gedreht. Neben Berlin wurden unter anderem auch Köln und Duisburg zum Drehort.