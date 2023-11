37-Jähriger nach Messerangriffen auf drei Menschen in U-Haft

Mit einem Messer hat ein Mann in Hildesheim drei Menschen angegriffen und verletzt - jetzt sitzt der 37 Jahre alte Verdächtige in Untersuchungshaft. Hintergründe der Tat und das Motiv seien aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Unklar sei auch, ob es eine Beziehung zwischen dem 37-Jährigen und den Opfern gegeben habe. Stundenlang war nach dem mutmaßlichen Angreifer gesucht worden, bevor er am späten Donnerstagabend in der Innenstadt festgenommen wurde. Die Opfer des Angriffs werden weiterhin im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht nicht.

Der 37-Jährige soll am Donnerstagnachmittag einen 69 Jahre alten Kioskbetreiber und dessen Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen haben. Dabei wurde die 56-jährige Frau schwer, ihr Lebensgefährte leicht verletzt. Schon zuvor soll er am Hildesheimer Hauptbahnhof einen Mann mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Ein Zeuge in dem Kiosk identifizierte den Angreifer später.

Der Verdächtige, der zum Zeitpunkt der Taten unter Drogeneinfluss gestanden habe, habe die Tatvorwürfe bislang bestritten, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann werde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung im Fall der Angriffe auf die beiden männlichen Opfer sowie wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung im Fall der Attacke auf die Frau ermittelt. Ein Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-Jährigen.