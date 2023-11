36-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in der Nacht auf Montag im Landkreis Stade ein 36-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann aus Wischhafen kam laut Mitteilung der Polizei mit seinem Transporter auf der Landesstraße 111 in Balje von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein vorbeikommender Autofahrer leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Unfallfahrzeug. Ein Notarzt konnte dem 36-Jährigen nicht mehr helfen. Er starb noch am Unfallort. Die Landesstraße 111 war während des Rettungseinsatzes zeitweise vollgesperrt.