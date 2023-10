36.800 Tonnen Salz: Für Winterdienst gerüstet

Mehr zum Thema

DWD-Bilanz: Oktober-Wetter in Berlin zu mild und zu nass Der Oktober hat sich in Berlin sehr nass und ungewöhnlich mild präsentiert. So wurden insgesamt 105 Liter pro Quadratmeter registriert - der Sollwert liegt bei 35 Litern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag nach ersten Auswertungen seiner rund 2000 Messstationen mitteilte. Neben ordentlich Niederschlag war der Oktober demnach von sehr milden Temperaturen mit sommerlichen Nuancen geprägt. Im Mittel lag die Temperatur in Berlin bei 12,1 Grad Celsius und damit leicht über dem deutschlandweiten Schnitt.