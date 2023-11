35 Millionen Euro: Lottospieler knackt Eurojackpot

Ein Lottospieler aus dem Raum Essen hat den Eurojackpot geknackt und darf sich jetzt über rund 35 Millionen Euro freuen, wie Westlotto in Münster am Donnerstag mitteilte. Der Tipper aus dem Ruhrgebiet hatte die Zahlen 6, 15, 21, 34 und 48 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 5 richtig angekreuzt. Gezogen wurden die Zahlen für die Lotterie Eurojackpot am Dienstag in Helsinki.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei eins zu 140 Millionen.