35-Jähriger wegen Geiselnahme zu Haftstrafe verurteilt

Verdacht der schweren Brandstiftung: 39-Jähriger in Haft Weil er vor der Haustür einer Bekannten in Baden-Baden ein Feuer gelegt haben soll, ist Haftbefehl gegen einen 39-Jährigen erlassen worden. Unter anderem wegen schwerer Brandstiftung in Verbindung mit einem versuchten Tötungsdelikt ordnete der Richter Untersuchungshaft an, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Rollerfahrer stirbt bei Unfall Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Der 31-Jährige sei am Montag mit seinem Fahrzeug von der Bundesstraße 32 abgekommen und über die Leitplanke gestürzt, teilte die Polizei mit. Der Mann starb demnach noch an der Unfallstelle. Möglicherweise sei die Witterung Ursache für den Unfall gewesen, hieß es im Polizeibericht. Die Bundesstraße war während des Einsatzes der Rettungskräfte einseitig gesperrt.