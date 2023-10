35-Jähriger bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Vier junge Männer sollen einen 35-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in der Kölner Innenstadt lebensgefährlich verletzt haben. Dies teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen sollen die vier Tatverdächtigen den Mann demnach in der Nacht zum Sonntag zu Boden gestoßen und dann auf seinen Oberkörper und Kopf eingetreten haben. Im Anschluss seien die Männer vom Tatort geflüchtet.

Weil ein Mitarbeiter der polizeilichen Videoüberwachung die Auseinandersetzung beobachtet und daraufhin Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens geschickt habe, seien drei Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren noch in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Einen weiteren 20-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei am frühen Sonntagmorgen laut Mitteilung an seiner Wohnanschrift in Dormagen fest. Der lebensgefährlich verletzte Mann sei in einer Klinik notoperiert worden. Zum weiteren Tatgeschehen und den Hintergründen der Tat werde derzeit noch ermittelt, hieß es.