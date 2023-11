Mehr zum Thema

GEW ruft Lehrkräfte am Mittwoch zum Warnstreik auf Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt zum Warnstreik auf. Der Auftakt ist für Mittwoch in Burg geplant, wie die GEW am Montag mitteilte. Alle Tarifbeschäftigten im Landesdienst im Landkreis Jerichower Land seien ab 11.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Ab 12.30 Uhr ist eine Versammlung in der Stadthalle Burg geplant.