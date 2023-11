33-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand im Vogtlandkreis

Mehr zum Thema

„Welt am Sonntag“: Ofarim bleibt bei Antisemiismusvorwürfen Vor dem Gerichtsprozess gegen ihn wegen Verleumdung hält der Musiker Gil Ofarim an seinen Antisemitismusvorwürfen fest. Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus, sagte der 41-Jährige der Welt am Sonntag. Ofarim muss sich von Dienstag an vor dem Landgericht Leipzig unter anderem wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. Er sei froh, dass jetzt viel herauskommen werde, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden sei. Er habe Vertrauen in die Justiz.