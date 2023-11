33-jähriger Radfahrer stirbt bei Abbiegeunfall

Ein 33 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Abbiegeunfall in der Hamburger Innenstadt ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Reisebusses hatte auf der Kurt-Schumacher-Allee am Samstag gegen 11.55 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Brockestraße den Radfahrer übersehen, teilte der Lagedienst der Polizei mit. Der Mann wurde von dem Bus erfasst und schwer verletzt. Rettungskräfte versuchten noch, den Radfahrer vor Ort zu reanimieren und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort sei er wenig später seinen Verletzungen erlegen. Der Busfahrer wird psychologisch betreut. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.