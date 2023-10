33-Jährige lebensbedrohlich verletzt nach Zusammenstoß

Eine 33 Jahre alte Frau ist beim Zusammenstoß ihres Wagens mit einem weiteren Pkw im Landkreis Bad Kreuznach lebensbedrohlich verletzt worden. Der Wagen der Frau sei am Donnerstagnachmittag aus zunächst unklarer Ursache zwischen Windesheim und Hargesheim in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am Abend mit. Die Frau sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen.

Mit im Wagen saß den Angaben zufolge die sieben Jahre alte Tochter der Frau, die leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der 79 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos kam mit Verletzungen am Kopf und im Brustbereich in ein Krankenhaus. Den Sachschäden schätzte die Polizei auf 40 000 Euro.