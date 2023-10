32-Jähriger randaliert in Weißenfels und schlägt 13-Jährigen

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Samstag in Weißenfels randaliert und dabei mehrere Menschen angegriffen. Unter anderem schlug er einen 13 Jahre alten Jungen und stahl Bargeld von ihm, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Demnach begann der 32-Jährige in einem Supermarkt damit, Waren herumzuwerfen und beleidigte eine Angestellte sowie Passanten.

Er flüchtete laut Polizei mit einem Fahrrad und schlug in der Leopold-Kell-Straße einen Mann. Danach griff er den Angaben zufolge den 13-jährigen Jungen in der Nähe an, schlug ihn mehrfach und stahl sein Geld. Als der 32-Jährige gestellt wurde, leistete er laut Polizei erheblichen Widerstand, beleidigte und bespuckte die Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgestellt werden.