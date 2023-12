32-Jähriger klettert für Fußball in Gleisbett

Mehr zum Thema

Ministerium übergibt Förderbescheid an Northvolt Trotz Haushaltssperre hat die Ampelregierung in Berlin gut eine halbe Milliarde Euro für die Ansiedlung der Batteriefabrik von Northvolt in Heide (Kreis Dithmarschen) freigegeben. Ein entsprechender Förderbescheid sei dem Unternehmen vom Bundeswirtschaftsministerium nun übermittelt worden, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Die Absicherung der Förderung für Northvolt ist ein wichtiger Schritt, um eine große private Investition auszulösen, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in einer Zukunftsbranche bringt, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Und es ist gut, dass wir die Ausnahmegenehmigung von der Haushaltssperre erreichen konnten. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Interessante Vorrunden-Paarungen bei der EM in Hamburg Die Niederlande und Kroatien sind die bekanntesten Nationalmannschaften, die in der Vorrunde der Fußball-EM in Hamburg spielen. Insgesamt gibt es fünf EM-Spiele im Volksparkstadion zu sehen.