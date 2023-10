32-Jähriger am Bahnhof Rudolstadt von Güterzug erfasst

Mehr zum Thema

Steuererhöhungen in 36 Gemeinden Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben 36 Gemeinden in Thüringen Steuern angehoben. 26 Gemeinden steigerten den Hebesatz für die Gewerbesteuer, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Damit müssen Gewerbetreibende mehr Steuern zahlen, die Gemeinden können mehr Einnahmen generieren. Während 15 Gemeinden die Hebesätze nur für eine Steuerart erhöhten, nahmen elf Gemeinden zwei Steuerarten in den Blick und zehn Gemeinden erhöhten alle Realsteuersätze. Neben der Gewerbesteuer betrifft dies die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie die Grundsteuer B für bebaute Flächen.