31 Wohnungen wegen Kinderpornografie-Verdachts durchsucht

Mann übergibt Geld an Betrügerin und hält sie fest Ein 58-Jähriger hat in Coburg nach einem Schockanruf eine fünfstellige Summe an eine mutmaßliche Betrügerin übergeben. Dann ist er aber misstrauisch geworden und hat die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 18-Jährige sitzt mittlerweile in U-Haft, so die Polizei am Freitag.

Nach möglichem Angriff in Parkhaus: Mann außer Lebensgefahr Der Mann, der am Mittwoch schwer verletzt in einem Nürnberger Parkhaus gefunden wurde, ist außer Lebensgefahr. Die Polizei habe am Freitagvormittag mit seiner Vernehmung begonnen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Die Ermittler erhoffen sich neue Informationen zu dem Ursprung seiner Verletzungen. Bislang ist noch unklar, wie es dazu gekommen ist.