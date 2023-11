31-Jähriger wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen vor Gericht

Mehr zum Thema

Hafenwirtschaft: 4,1 Prozent weniger Umschlag in Seehäfen Die weltweit schwache Konjunktur schlägt sich in den deutschen Seehäfen mit einem deutlich geschrumpften Umschlagvolumen nieder. Insgesamt wurden in den Häfen im ersten Halbjahr rund 136,2 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen und damit 4,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Diese Zahlen nannte die Präsidentin des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), Angela Titzrath, am Mittwoch.

Mehr Depressionen in Niedersachsen diagnostiziert Die Menschen in Niedersachsen leiden nach Daten einer Krankenkasse zunehmend an Depressionen. Die Zahl der Patientinnen und Patienten in dem Bundesland mit wiederkehrenden Depressionen sei im Zeitraum von 2012 bis 2022 um 84 Prozent gestiegen, teilte die Kaufmännische Krankenkasse KKH am Mittwoch unter Berufung auf Daten der eigenen Versicherten mit. Damit liegt Niedersachsen über dem bundesweiten Durchschnitt - deutschlandweit lag der Anstieg in dem Zeitraum demnach bei 67 Prozent. Die KKH ist eigenen Angaben zufolge eine der größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen mit rund 1,6 Millionen Versicherten.