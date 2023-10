31-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei einem Frontalzusammenstoß ist eine 31 Jahre alte Autofahrerin in Datteln im nördlichen Ruhrgebiet ums Leben gekommen. Sie sei am Montag ohne erkennbaren Grund mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Frau sei so schwer verletzt worden, dass sie am Dienstagabend im Krankenhaus gestorben sei, teilte die Polizei Recklinghausen am Mittwoch mit. Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.