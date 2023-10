300.000 Euro Schaden: Haftbefehle gegen E-Bike-Bande

Mehr zum Thema

Lindner dämpft Erwartungen an Finanzzusagen zur Migration Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Erwartungen an höhere Finanzzusagen beim nächsten Bund-Länder-Treffen zur Migration gedämpft. Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 6. November dürften die Erwartungen der Bürger nicht außer acht gelassen werden, mahnte Lindner am Dienstag in Düsseldorf.

Vier neue Polizeipräsidenten in NRW - Kabinett stimmt zu Die Polizeipräsidien in Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Oberhausen bekommen neue Präsidentinnen und Präsidenten. Das hat das Landeskabinett am Dienstag beschlossen und entsprechenden Personalvorschlägen von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zugestimmt.