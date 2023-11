300.000 Euro Brandschaden: Zwei Frauen in Schwerin angeklagt

Mehr zum Thema

Minister sieht dramatische Situation für Fischerei Die Kutter- und Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns befindet sich nach Einschätzung von Landwirtschaftsminister Till Backhaus weiter in einer angespannten Lage. Die Situation ist dramatisch, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Landtag in Schwerin.

Erster Spatenstich für umstrittene Chemiefabrik in Schwerin Der Bau der umstrittenen Chemiefabrik des Unternehmens Vink Chemicals aus Kakenstorf (Niedersachsen) in Schwerin hat begonnen. Am Freitag wurde der erste Spatenstich vollzogen, wie das Unternehmen mitteilte. Noch gibt es keine Genehmigung für die Fabrik, in der unter anderem Desinfektionsmittel produziert werden sollen. Gebaut wird den Angaben zufolge auf der Basis eines Bescheids zum vorzeitigen Baubeginn.