30 Jahre Viva: Heike Makatschs Moderationstalent gelobt

Winter in NRW mit Wolken - Temperaturen um den Gefrierpunkt Das Winterwetter in Nordrhein-Westfalen hält bis in die neue Woche an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Sonntag mit Tagestemperaturen zwischen null und plus drei Grad und wechselnd bis starker Bewölkung, aber zunächst nicht mit Schneefall. Die Sonne werden zum Beispiel die Skisportler, die seit Freitag im Sauerland auf einige Pisten dürfen, laut Prognose eher selten zu sehen bekommen.