30-jährige Autofahrerin kollidiert mit Lkw und stirbt

Mehr zum Thema

Bekämpfung der Geldautomatensprengungen höchste Priorität Mit immer neuer Technik versuchen sich die Banken gegen die professionellen Banden von Geldautomatensprengern zu wappnen. Dazu werden Millionenbeträge in die Hand genommen.

Bund durfte Kauf von Medizintechnik-Firma nicht stoppen Das Bundeswirtschaftsministerium hätte die Übernahme des deutschen Beatmungsgeräte-Herstellers Heyer Medical AG durch ein chinesisches Unternehmen nicht verbieten dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, wie es am Donnerstag mitteilte. Als Begründung führte das Gericht unter anderem Anhörungsfehler und verpasste Fristen an.