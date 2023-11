3:2 in Augsburg: Eisbären Berlin setzen Auswärtsserie fort

Mehr zum Thema

Hunderte bei propalästinensischer Demo in Berlin-Kreuzberg Hunderte Menschen sind am Donnerstagabend zu einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg gekommen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf rund 600, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Abend verlief demnach zunächst ohne Zwischenfälle. Einige Teilnehmer trugen Palästina-Flaggen, zudem waren Free Palestine-Rufe zu hören. Die Demonstration begann am Oranienplatz und sollte bis nach Neukölln ziehen.

Goodyear will Produktion in Fürstenwalde schließen Goodyear will seine Reifenproduktion in Fürstenwalde und Fulda dicht machen. Die Pläne für einen Abbau von insgesamt rund 1800 Stellen sind ein Schock für die Beschäftigten.

RTL