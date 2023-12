3:1 in Mannheim: Eisbären Berlin setzen Auswärtsserie fort

Mehr zum Thema

Polizei warnt vor Masche: Kaution für überfahrenes Kind Die Brandenburger Polizei hat vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon mit der Forderung einer Kaution gewarnt. Ein Unbekannter habe im Letschiner Ortsteil Steintoch im Landkreis Märkisch-Oderland am Samstag bei einer Frau angerufen und gesagt, ihr Sohn habe ein Kind überfahren und sitze im Gefängnis - deshalb sei eine Kaution von 20.000 Euro nötig, um den Sohn aus dem Gefängnis herauszulösen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Sohn sei umgehend angerufen und die Betrugsmasche damit erkannt worden.