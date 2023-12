3:1 gegen Frankfurt: Eisbären siegen dank Veilleux-Hattrick

Mehr zum Thema

Alba Berlin auch gegen Maccabi Tel Aviv chancenlos Die Basketballer von Alba Berlin stecken weiter in der Krise. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner in der Euroleague in Belgrad dem israelischen Serienmeister Maccabi Telv Aviv mit 81:102 (42:58). Für Alba war es die sechste Pflichtspielpleite in Serie und die zehnte Niederlage in der Königsklasse im elften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Gabriele Procida mit 22, sowie Johannes Thiemann und Justion Bean mit je elf Punkten.