29-Jährige wird in Hamburg-Heimfeld Opfer von Sexualdelikt

Mehr zum Thema

HSV-Profi Ramos wohl einsatzbereit für Nordduell in Kiel Der portugiesische Innenverteidiger Guilherme Ramos werde am Freitag trainieren und könne am Samstag spielen, kündigt Trainer Tim Walter an. In Kiel möchten die Hanseaten ihre Bilanz aufpolieren.

Handwerkskammer fordert Nachbesserungen am Strompreispaket Die Unternehmen ächzen unter den hohen Stromkosten in Deutschland. Nun hat sich die Bundesregierung auf ein Paket geeinigt, mit dem die Stromsteuer gesenkt werden soll. Aber nicht für alle Betriebe - und das sorgt in Hamburg für Unmut.