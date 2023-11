27 Millionen Euro gehen vom Bund in Saar-Glasfaserausbau

Für den Glasfaserausbau erhalten neun saarländische Kommunen 27 Millionen Euro vom Bund. Zusätzlich stünden den Kommunen für den Ausbau der Internet-Infrastruktur 13 Millionen Euro Landesförderung in Aussicht, teilte Wirtschafts- und Digitalminister Jürgen Barke (SPD) am Dienstag mit. Das Geld fließe in die Kommunen Blieskastel, Gersheim, Mettlach, Nohfelden, Nonnweiler, Perl, Rehlingen-Siersburg, Schmelz und Wallerfangen.

Das Gigabit-Förderprogramm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sieht eine Förderquote von 50 bis 70 Prozent vor. Um alle noch verbleibenden Lücken zu schließen und somit eine flächendeckende Gigabitversorgung im Saarland zu erreichen, stocken wir als Land den Fördersatz des Bundes auf mindestens 90 Prozent auf, sagte Barke. Der kommunale Eigenanteil könne unter bestimmten Voraussetzungen teilweise vom Land übernommen werden, hieß es.