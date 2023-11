27-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Mehr zum Thema

Ein Toter bei Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus Beim Brand in einer Wohnung in Mainz ist am Mittwochabend ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer sei im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und entdeckte dabei eine Person, für die jede Hilfe zu spät kam, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Am Haus entstand - abgesehen von der Brandwohnung - kein weiterer Schaden. Auch weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.

Michelin baut über 1500 Stellen ab und schließt Standorte Der französische Reifenhersteller Michelin reagiert mit einem weitreichenden Stellenabbau auf steigende Produktionskosten und Konkurrenz aus Niedriglohnländern. Das Unternehmen werde die Produktion an den Standorten Karlsruhe und Trier sowie die Lkw-Neureifen- und Halbfabrikatfertigung im saarländischen Homburg bis Ende 2025 schrittweise einstellen. Das teilte Michelin am Dienstag in Frankfurt mit. Davon seien insgesamt 1410 Beschäftigte in Deutschland betroffen. Zudem verlagere Michelin sein Kundenzentrum von Karlsruhe nach Polen. Das treffe weitere 122 Mitarbeiter.