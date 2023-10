27-Jähriger fährt mit Auto gegen Laterne: Leicht verletzt

Mehr zum Thema

Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt Eine Fußgängerin ist in Zwickau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag habe die 22-Jährige die Humboldtstraße überquert und sei dabei von dem Auto eines 70 Jahre alten Mannes erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau laut Polizei nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet haben.

