26-Jährige verunglückt tödlich auf glatter Straße

Mehr zum Thema

Mann auf A44 lebensgefährlich verletzt Nach einem Unfall mit einem lebensgefährlich Verletzten auf der A44 in Höhe der Anschlussstelle Düsseldorf-Messe Arena sucht die Polizei nach Hinweisen zum flüchtigen Unfallfahrer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 26-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen angehalten. Der Mann war ausgestiegen, um einen plötzlich aufgetretenen Reifenschaden zu begutachten. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto erfasste ihn und schleuderte ihn gegen das eigene Fahrzeug.

Nach Unfall mit zwei Toten auf A555 - Ermittlungen laufen Nach einem Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 555 bei Köln ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei 20-jährige Männer wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Gegen beide Autofahrer werde auch wegen Verdachts der Teilnahme an einem verboten Kraftfahrzeugrennen ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Bei dem Unfall am Freitagabend waren in einem dritten Auto, einem Kleinwagen, zwei Menschen verbrannt. Sie sind noch nicht zweifelsfrei identifiziert.