259 E-Autos laden: Neue Park-and-Ride-Anlage

Israel-Flagge mit roter Flüssigkeit beschmutzt Unbekannte haben an Wochenende in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) eine Israel-Flagge mit einer rötlichen Flüssigkeit beworfen. Polizeiangaben von Dienstag zufolge war die Flagge an einem Fahnenmast in einem Kreisverkehr befestigt. Bemerkt wurde die Verschmutzung am Sonntagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.