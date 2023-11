250 gestohlene Kaffeeautomaten auf Lastwagen sichergestellt

Mehr zum Thema

Vier Verletzte nach Unfall mit Linienbus und Auto Bei einem Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto auf einer Landesstraße im Markgräflerland sind vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Fahrer eines Linienbusses am Montag auf der Landstraße nahe Ballrechten-Dottingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs, als er mit dem Auto zusammenstieß. Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer, seine Beifahrerin, den Busfahrer sowie einen Fahrgast in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Auch zum Grund für den Zusammenstoß äußerte sich die Polizei nicht.