25-Jähriger greift 78-Jährige in ihrer Wohnung an

Ein 25 Jahre alter Mann hat eine 78-Jährige in ihrer Wohnung in Berlin-Moabit angegriffen. Die Frau hatte am Freitagnachmittag ihre Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus geöffnet, weil es geklingelt hatte, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Der junge Mann drängte die Seniorin daraufhin in ihre Wohnung, nahm sie in den Schwitzkasten und würgte sie. Angehörige der Frau reagierten auf ihre Hilferufe und befreiten die 78-Jährige aus dem Griff des 25-Jährigen. Dieser flüchtete daraufhin.

Auf der Flucht stahl der Mann einem Passanten eine Schnapsflasche, wie die Polizei schilderte. Der Passant folgte dem jüngeren Mann aber und holte sich seine Flasche zurück. Schließlich stellten Polizisten den 25-Jährigen und nahmen ihn fest, dabei leistete er den Angaben zufolge Widerstand und klagte anschließend über Schmerzen.