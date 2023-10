25.000 Menschen bei Dresdner Ostrale: Hoffnung auf Domizil

Mehr zum Thema

Mintzlaff über Eberl-Aus in Leipzig: „Kein großer Knall“ Max Eberl und die Verantwortlichen von RB Leipzig sind nach Aussage von Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff nicht im Streit auseinandergegangen. Es gab ja auch keinen großen Knall. Es ist auch nicht so, dass wir uns gestritten haben - im Gegenteil. Max und ich hatten gestern noch ein sehr ordentliches und gutes Telefonat geführt, sagte Mintzlaff im Sportstudio des ZDF am Samstagabend. Es ist auch nicht so, dass zwischen Max und mir etwas steht, überhaupt nicht. Das war eine Entscheidung, die Max auch nachvollziehen konnte und die er auch akzeptiert hat.