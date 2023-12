24-Stunden-Posaunenkonzert in Hamburg ist zu Ende

Vom 3. bis 5. Mai soll Hamburg beim Deutschen Evangelischen Posaunentag im Goldglanz und Klang unzähliger Posaunen erstrahlen. Einen Vorgeschmack gab es bereits jetzt.

500 Musikerinnen und Musiker, 333 musikalische Beiträge und mehr als 1500 Besucher - in der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg ist am ersten Advent ein 24-Stunden-Konzert von Posaunenchören zu Ende gegangen. Die Stücke, die gespielt wurden, reichten vom einfachen Choral bis hin zum vielstimmigen Arrangement für große Blechbläserensembles, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Am beliebtesten sei dabei das Adventslied Tochter Zion, freue dich gewesen. Die Altersspanne der teilnehmenden Bläser reichte von 9 bis 85 Jahre.

So viele Musikerinnen und Musiker aus den Kirchengemeinden der Nordkirche wollten trotz langer Wege und vereister Straßen unbedingt bei diesem Event dabei sein, sagte Pastor Friedhelm Nolte, der gemeinsam mit Landesposaunenreferentin Miriam Rottmayer diesen musikalischen Marathon vorbereitet hat.

Bereits am Samstag haben mehr als 1000 Menschen das Dauerkonzert besucht und der Musik gelauscht, ab Mitternacht gab es durchgehend mindestens 30 Besucher und Besucherinnen, die den Vorträgen der 24 Bläserchöre zugehört haben, wie die Veranstalter weiter mitteilten.

Mit dem Konzertmarathon wollten die Veranstalter seit Samstagvormittag auf den Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg 2024 einstimmen. Jeder Bläserchor spielte für 30 Minuten, pausierte dann eine halbe Stunde und spielte ein zweites 30-minütiges Set.

Der Deutsche Evangelische Posaunentag wird vom 3. bis 5. Mai 2024 in Hamburg zu Gast sein und unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehen.