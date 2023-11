24-Stunden-Mahnwache vor Landtag für Feuerwehr-Altersgrenze

Mehr zum Thema

Heckler & Koch mit weniger Geschäft Vor einigen Jahren war Heckler & Koch tief in der Verlustzone, der Schuldenberg war hoch. Nun macht die Firma wieder kräftig Kasse mit ihren Handfeuerwaffen. 2022 verbuchte die Waffenschmiede so gute Geschäfte wie noch nie. Und dieses Jahr?