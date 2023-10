24-Jähriger vor Shisha-Bar getötet: Quartett auf freiem Fuß

Zuletzt war es in Hamburg immer wieder zu Angriffen gekommen, die im Zusammenhang mit Drogenkriminalität stehen könnten. Im Moment hat die Gewalt zugenommen, eindeutig. Die Vielzahl der Schusswunden hat wirklich zugenommen, sagte Horst Niens, der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Hamburg. Grundsätzlich haben wir rund um den Drogenhandel rivalisierende Gruppen bis Tätergruppierungen. Da sind wir in dem Bereich, dass wir in Richtung Organisierte Kriminalität gehen.

Im Juli 2022 war ein 27-Jähriger in einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde von zwei Männern gezielt erschossen worden. Der Prozess gegen einen Tatverdächtigen läuft derzeit vor dem Landgericht Hamburg. Der Angeklagte beteuert bislang seine Unschuld.

Im September 2022 hatten zwei Männer einem 37-Jährigen in Hamburg-Veddel in den Kopf geschossen. Das Opfer soll vermutlich in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein. Nach Hinweisen zu den Tätern wurde auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... Ungelöst gesucht.

Im Januar 2023 war in Hamburg-Tonndorf auf zwei in einem Auto sitzende Männer geschossen worden. Allein Fenster und Tür auf der Fahrerseite hatten mehr als 20 Einschusslöcher. Der 26 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Der 30 Jahre alte Beifahrer wurde ebenfalls von den Kugeln getroffen.