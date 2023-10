24,4 Prozent mehr Empfänger von Asylbewerberleistungen

Mehr zum Thema

Fahrer fliegt auf nasser Straße aus Kurve: Schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Straße ist ein 19 Jahre alter Autofahrer im Siegerland lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer sei am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 62 in Netphen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Kreis Siegen-Wittgenstein am Dienstag mit. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und gegen einen Baum und blieb an einem Abhang schwer beschädigt stehen. Die 16 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie konnte nach Polizeiangaben selbst aus dem Wrack klettern. Sie und der lebensgefährlich Verletzte kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro.

Cyberangriff legt digitale Systeme vieler Kommunen lahm Die Arbeit in den Verwaltungen zahlreicher Kommunen vor allem in Südwestfalen ist nach einer Cyberattacke auf einen kommunalen IT-Dienstleister weiter massiv gestört. Die Südwestfalen-IT (SIT) kämpfe weiterhin mit den Folgen des in der Nacht zu Sonntag entdeckten Cyberangriffs, teilte das attackierte Unternehmen mit Sitz in Hemer am Dienstag mit. Zur Zeit analysierten Spezialisten die Systeme, um herauszufinden, wie weit sich die Schadsoftware verbreitet habe. Dafür sei es erforderlich, die Systeme weiterhin vom Internet und den Verwaltungsnetzen zu trennen. Man stehe in Kontakt mit den einschlägigen Behörden, um die Analyse zur Wiederherstellung der IT so schnell wie möglich voranzutreiben.