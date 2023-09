234 Dienstfahrten ohne Erlaubnis? Anklage gegen Mitarbeiter

Mehr zum Thema

Mietpreise für Studentenbuden klettern weiter Studentinnen und Studenten, die nach einer Wohnung oder einem WG-Zimmer suchen, müssen immer mehr Geld dafür einplanen. Die Lage in den Hochschulstädten wird „immer verzweifelter“.

Ermittlungen gegen Polizisten: Auswirkung auf Ausschuss Die Ermittlungen gegen einen Berliner Polizisten wegen einer möglichen Weitergabe von Dienstgeheimnissen dürften Auswirkungen auf die Arbeit des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex haben. Davon gehen die Ausschussmitglieder aus. Unklar sei zum jetzigen Zeitpunkt, inwiefern ein direkter Zusammenhang zur Straftatenserie bestehe, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Vasili Franco, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.