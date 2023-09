23-Jähriger soll mehrere Waldbrände gelegt haben

Mehr zum Thema

Land will 3000 zusätzliche Aufnahmeplätze für Geflüchtete Das Land Nordrhein-Westfalen will bis Anfang kommenden Jahres 3000 zusätzliche Plätze für die Erstunterbringung von Geflüchteten schaffen. Das sei Ergebnis eines Gesprächs, an dem unter anderem Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände teilnahmen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Inflationsrate ist so niedrig wie zuletzt vor zwei Jahren Die Inflationsrate ist in Nordrhein-Westfalen deutlich gesunken. Die Teuerung habe im September bei 4,2 Prozent gelegen, teilte das Landesstatistikamt am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das ist der niedrigste Monatswert seit September 2021, damals waren es ebenfalls 4,2 Prozent gewesen.