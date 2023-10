23-Jähriger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben

Mehr zum Thema

Offene Haftbefehle wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten In Rheinland-Pfalz gibt es 3675 nicht vollstreckte Haftbefehle. In den meisten Fällen handele es sich um Delikte wie Betrug, Diebstahl, Fahren ohne Führerschein und Trunkenheit am Steuer, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Mainz mit und nannte als Stichtag für die Angaben den 1. September.

Autofahrer fährt in den Gegenverkehr: Mehrere Verletzte Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Birkenfeld in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 42 Jahre alten Fahrers kollidiert. Dabei wurden sowohl der 30-Jährige und sein Beifahrer als auch der 42-jährige, seine Beifahrerin und zwei Kinder leicht verletzt, wie die Polizei Idar-Oberstein am Freitagabend mitteilte. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.