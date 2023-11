23-Jähriger im Landkreis Kassel tödlich verunglückt

Mehr zum Thema

Mann bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt In Darmstadt ist ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 50-Jährige am späten Samstagnachmittag nach dem Heimspiel des SV Darmstadt 98 an der Haltestelle Merck-Stadion. Als eine Straßenbahn einfuhr, verlor er demnach das Gleichgewicht und stürzte zwischen Trieb- und Beiwagen. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es. Die Gleise waren laut Mitteilung bis zum Abend voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Telemedizin: Überwiegend gute Erfahrungen, aber ausbaufähig Hausarztpraxen dürfen ihre Patienten auch mit Hilfe von Telemedizin versorgen. Bislang wurde diese Möglichkeit von den Ärztinnen und Ärzten allerdings nur sehr zögerlich in Anspruch genommen, bedauert Barbara Voß, Leiterin der Techniker Krankenkasse (TK) Hessen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung wäre da, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der TK zeigte. 90 Prozent finden die Idee von telemedizinisch begleiteten Hausbesuchen gut oder sogar sehr gut. Forsa hatte im Juni insgesamt 1002 Personen ab 18 Jahren in Hessen telefonisch befragt. Bei der Telemedizin beobachten und beraten Ärzte einen Patienten aus der Ferne, etwa per Videoübertragung über Computer oder Handy. Patient und Arzt müssen nicht am gleichen Ort sein.