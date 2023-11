23-jährige Mutter nach Geldabheben in Ueckermünde beraubt

Mehr zum Thema

Abkoch-Anordnung für Trinkwasser in Vorpommern-Greifswald Wegen einer Verunreinigung des Trinkwassers hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag für zwölf Orte eine Abkoch-Anordnung erlassen. Bei einer Kontrolle seien am Vortag Grenzwertüberschreitungen an mehreren Wasserentnahmestellen festgestellt worden. Dabei wurden Coliforme Keime und Escherichia Coli nachgewiesen, heißt es in der Mitteilung. Von der Abkoch-Anordnung sind die Orte Lubmin, Wusterhusen, Stevelin, Pritzwald, Konerow, Klein Ernsthof, Gustebin, Kräpelin, Vierow, Brünzow, Gahlkow und Loissin Bungalowsiedlung betroffen.