22-Jähriger mit Rad auf Autobahn nach Italien

Vergewaltigung geflüchteter Frauen: Prozess beginnt Wegen mehrfacher Vergewaltigung von zwei geflüchteten Frauen muss sich ab kommender Woche Mittwoch ein ehemaliger Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Asylunterkunft in Nürnberg vor Gericht verantworten. Das Landgericht habe insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt, teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwischen 2018 und 2022 eine Bewohnerin der Unterkunft mindestens 72 Mal und eine weitere Bewohnerin fünf Mal vergewaltigt zu haben. Außerdem soll der Mann eine dritte Bewohnerin sexuell belästigt haben.