22-jähriger Mann bei Glätteunfall leicht verletzt

Bei einem Unfall auf glatter Straße in Datteln (Kreis Recklinghausen) ist am Mittwochabend ein 22 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Er sei als Beifahrer zusammen mit einer 24 Jahre alten Fahrerin unterwegs gewesen, als diese in einer Kurve die Kontrolle über das Auto verlor, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Auto sei in eine Leitplanke im Gegenverkehr gekracht und dadurch auf die Seite katapultiert worden. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.