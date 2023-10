22-Jähriger fährt mit Rad auf Autobahn: Will nach Italien

Mehr zum Thema

Landtagspräsidentin Liedtke will Solidarität mit Israel Mit einer Schweigeminute hat der Brandenburger Landtag der Opfer des Angriffs der islamistischen Hamas auf israelische Zivilisten gedacht. Zuvor hatte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke zu Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch zu Solidarität mit dem israelischen Volk aufgerufen. Denn die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, betonte Liedtke. Das ist ein Teil unserer Identität, sagte die Landtagspräsidentin. Aus unserer Verantwortung aus der Geschichte sind wir dafür zuständig.

Stiftung sieht Holocaust-Mahnmal ausreichend geschützt Nach pro-palästinensischen Demonstrationen im Umfeld des Berliner Holocaust-Mahnmals sieht die zuständige Stiftung das Denkmal für die ermordeten Juden Europas ausreichend geschützt. Am Dienstagabend hatten massive Polizeikräfte das große Stelenfeld in der Nähe des Brandenburger Tors vor möglichen Übergriffen bewahrt.