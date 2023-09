211 neue Ermittler für Sachsens Polizei

Mehr zum Thema

Dutzende Schafe bei Kamenz vom Wolf gerissen - 29 Tiere tot Dutzende Schafe sind auf einer gesicherten Weide in der Nähe von Kamenz östlich von Dresden von einem oder mehreren Wölfen gerissen worden. Rissgutachter stellten am Donnerstag 14 tote und 23 verletzte Tiere fest, von denen 15 notgetötet werden mussten, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Freitag mitteilte. Aufgrund der unübersichtlichen Situation ist in den kommenden Tagen mit Nachmeldungen zu rechnen. Die Fachleute bestätigten mit hinreichender Sicherheit den Wolf als Verursacher.