210.000 Euro Schaden bei Feuer an zwei Schulen in Bielefeld

Mehr zum Thema

Betrunkene Autofahrerin fährt gegen Güterzug Eine betrunkene Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Gelsenkirchen-Bismarck in einen Güterzug gefahren. Die Schrankenanlage an dem Bahnübergang sei defekt, teilte die Polizei mit. Der Zug hatte den Übergang am Mittwoch demnach vorschriftsgemäß nach Ankündigung durch Schallzeichen mit Schrittgeschwindigkeit passiert. Die 55-Jährige übersah die Lok den Angaben nach und es kam zum Zusammenstoß. Sie selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, ihre Beifahrerin erlitt einen Schock und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Dritte Glyphosat-Niederlage für Bayer in den USA in Folge Bayer hat die dritte Niederlage in Folge bei US-Rechtsstreits um Krebs-Vorwürfe zu glyphosathaltigen Unkrautvernichtern einstecken müssen. Geschworene in einem Gericht des Bundesstaates Kalifornien in San Diego sprachen einem 57-Jährigen am Dienstag (Ortszeit) insgesamt 332 Millionen Dollar (314 Mio Euro) Schadenersatz zu. Bayer teilte mit, der Konzern sei überzeugt, starke Argumente zu haben, um sich in einem Berufungsverfahren durchzusetzen.