21-Jähriger wird bei Ausgrabungen verschüttet und stirbt

Gewerkschaft: Rund 1000 Lehrkräfte streiken für mehr Geld Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder haben am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben rund 1000 angestellte Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg aus Protest nicht unterrichtet. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte zuvor rund 12.000 angestellte Lehrkräfte sowie Beschäftigte an Hochschulen im Land zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen und vor mehreren Tausend ausfallenden Unterrichtsstunden gewarnt. In Karlsruhe kamen Demonstranten ebenso wie in Berlin, Hamburg und Leipzig zu Kundgebungen zusammen. Mit Blick auf diese Phase der Tarifrunde sind unsere Erwartungen damit erfüllt worden, sagte ein GEW-Sprecher über den vergleichsweise geringen Anteil der Beteiligten.