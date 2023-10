21-Jähriger in Neubrandenburg erstochen: Vernehmungen laufen

Mehr zum Thema

Schlägerei: Ermittlungen wegen Volksverhetzung Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unter anderem wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Am Samstag sei es vor einem Wohnhaus zu einer Schlägerei zwischen einem 38-Jährigen und einer Gruppe von 10 bis 15 Menschen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach Angaben von Zeugen sollen Teile der Gruppe zuvor Parolen in Richtung des Mannes gerufen haben. Unter anderem sollen aus der Gruppe heraus Worte wie «Ausländer raus! gefallen sein», heißt es in der Mitteilung.